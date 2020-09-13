达赖喇嘛吁全球团结行动 力抗气候变迁

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（法新社华盛顿12日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天呼吁世界领袖联合力量，共同对抗气候变迁。

达赖在七大工业国集团（G7）各国议长线上会议的影音中指出：「现在我们应该更注意全球暖化问题。」

今天会议由美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）主持。裴洛西长期力挺西藏，为藏人发声。

在中国施压下，各国领袖会见达赖喇嘛已不如过去频繁。

在他视讯演说中，高龄85岁的达赖说：「今日大家对解救地球共利共存，有了更多的体认。」

根据「国际支援西藏运动」（International Campaign for Tibet）所发声明，达赖表示：「如果大家回顾历史，太过强调单一国家、单一区域，其中也括强调肤色种族…因此，造成许多问题，基本上，这些是自私、以自我为中心的态度。」

这位1989年诺贝尔奖得主又说，气候变迁正影响一些全世界最无权势的人。

他表示：「由于全球暖化，一些地区下了太多的雨，另些地区又极其干燥，因此百姓在受苦。特别是在非洲，以及印度部分地区是如此，而在中国也是。」

他说：「冲击情况也因经济发展程度而不同。」

达赖喇嘛说：「富有的人、大饭店，对此没有多少严重的感觉，但穷人是真实面对严重问题。」

今天出席线上会议者，还包括英国、加拿大、欧洲联盟、法国、德国、义大利与日本的议会议长。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP