驻中国使领馆人员活动受限 美批中使情势升高

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（法新社华盛顿12日电） 美中因彼此的代表机构陷入争执，双方持续以牙还牙。在中国宣布限制境内所有美国使领馆人员的活动之后，美方今天形容中国这项决定让情势升高。

作为全球前两大经济体的美国和中国，近几个月来关系持续恶化。双方因贸易争执、人权与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情源头，激烈指责对方。

美国9月初宣布要求驻美资深中国外交官，进入美国校园或与地方政府官员见面前，须获得美方许可。中国外交部11日也宣布对美国外交官采取「对等限制」。

北京方面表示，反制措施将适用于美国所有使领馆人员，包括驻香港总领事馆及其人员。北京并称此举是「正当、必要反应」。

但美方今天表示，中国采取的举措程度超越美国。

国务院发言人形容北京的行动为「升高」情势，表示中国锁定美国驻港代表，还用「会面须事前告知的新规定」来限制中国公民与美国人会面。

发言人说：「现在这种告知规定，纳入不隶属美国政府的美国公民，我们从未对中华人民共和国公民有这类要求。」

美中7月点燃代表机构之争，华府下令中国驻休士顿总领事馆关闭，促使北京关闭美国驻成都总领事馆。而这只是美中对峙升温的其中一条战线。

华府除已制裁被控协助策划新疆维吾尔族拘留营的官员，在港区国安法上路后，华府上月也把被控压制香港「自由民主进程」的官员纳入黑名单。这项动作促使中国对数名美方要人实施制裁。

美国总统川普把冠状病毒扩散至全球归咎于北京，引发中国官员愤怒回应。华府并指控华为和TikTok等中国科技公司和网路平台，替中国共产党的利益服务。

中国日前遭科技巨擘微软（Microsoft）披露，来自中国等地的海外团体对美国发动网攻，北京11日则否认试图干预即将到来的美国总统大选。

© 2020 AFP