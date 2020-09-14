中欧关系紧张 将举行峰会续谈投资协议

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（法新社布鲁塞尔14日电） 尽管欧洲联盟和中国因为香港自由和北京对待维吾尔少数民族等议题关系紧张，欧盟领袖今天仍将与中国国家主席习近平就贸易和投资进行协商。

中国官员、欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）、欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）将举行视讯会议，取代因为疫情取消的欧盟27国与中国之间的全面峰会。

中国表示，已经进行7年谈判的投资协议有望在今年达成，但欧盟官员警告障碍依然存在，并坚称他们不会只为了敲定协议就苦吞不利的条件。

一名欧盟官员表示：「就算有政治目标加速谈判，并在年底前完成协议，我们也只会在值得这么做的情况下去完成。」

布鲁塞尔当局表示，自从6月举行类似的视讯会议后，双方已取得「重大进展」，官员希望在年底前针对协议敲定路线图，也希望北京改善对欧洲企业的市场准入。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）告诉德国「周日世界报」（Welt am Sonntag）：「欧盟必须明确界定自己的利益，而且必须在美中之间保持坚强与独立。」

布鲁塞尔希望强化对智慧财产权的尊重、结束技术转移的义务，并降低中国对公营企业的补贴。

外界预期今天的会谈不会有重大突破，但欧盟希望说服习近平为这项谈判挹注新的政治动能，并赋予中方谈判代表更多妥协空间。（译者：陈昱婷/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP