俄罗斯反对派疑遭下毒 德国法国瑞典证实

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（法新社柏林14日电） 德国上月声称，俄罗斯反对派领袖纳瓦尼遭到神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）攻击，德国政府今天表示，法国与瑞典的实验室也证实他们的发现。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）发言人塞柏特（Steffen Seibert）发表声明指出，德国要求法国与瑞典「根据纳瓦尼（Alexei Navalny）的新检体，对德国的（诺维乔克中毒）证据展开独立检验」。

纳瓦尼目前正在德国首都柏林（Berlin）接受治疗。

塞柏特说：「目前已取得在法国与瑞典专门实验室的检测结果，均证实德国的（诺维乔克中毒）证据。」

他表示，德国仍在等待全球化武监督团体「禁止化学武器组织」（OPCW）的另一项检验结果，尽管如此，基于3个欧洲实验室的发现，德国再度呼吁俄罗斯，针对纳瓦尼案予以解释。

塞柏特还说：「我们正密切联系我们的欧洲盟友们，以采取进一步行动。」

现年44岁的纳瓦尼是俄罗斯反对派领袖及反贪腐行动的倡议者。他上月在西伯利亚（Siberia）搭乘飞机感到身体不适后，在当地医院接受治疗，接着被送往德国。

两周前德国宣称握有纳瓦尼遭诺维乔克攻击的「确切证据」，不过俄罗斯怒驳这些事证，并说俄国的医生没有发现中毒迹象。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP