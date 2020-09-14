俄罗斯反对派领袖纳瓦尼政坛盟友胜选

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（法新社莫斯科14日电） 根据俄罗斯地方选举稍早开票结果，反对派领袖纳瓦尼的两个政坛盟友今天当选西伯利亚多木斯克市议员。纳瓦尼上个月就是在多木斯克市疑遭下毒。

俄罗斯全国85个地区中约数十个于11日至13日，举行区长、区议会与市议会议员选举，以及数个席次的国会议员补选。

根据稍早地方选举官员公布的选举结果，尽管执政的「团结俄罗斯党」（United Russia Party）在多木斯克市（Tomsk）以24.46%的得票率领先，不过当地有两个选区却是由纳瓦尼（Alexei Navalny）的盟友法蒂夫（Andrei Fateyev）与法德耶娃（Ksenia Fadeyeva）获得最高票。

上届2015年的地方选举，亲克宫的团结俄罗斯党在人口约50万的多木斯克市得票率达52.27%，本届则是大幅锐减。

法蒂夫在推特发文指出：「我想大家都明白，发生那样的事情（纳瓦尼疑遭下毒）后，在多木斯克市胜选是个原则问题。」

现年44岁的反对派领袖律师纳瓦尼上月疑遭下毒时，曾在西伯利亚推动他倡议的「聪明投票」（Smart Voting）竞选策略，呼吁选民将票投给最可能击败克里姆林宫人马的候选人。德国声称纳瓦尼疑似遭神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）攻击。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP