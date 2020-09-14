可与朋友线上同乐 脸书推出一起观看功能

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（法新社旧金山14日电） 在因疫情实施封锁期间，无法与朋友外出聚会，造成线上观看派对人数大幅增加，脸书（Facebook）也趁机推出「一起观看」（Watch Together）的新免费功能。

全球最大社群网站脸书今天在全球的即时通讯平台Messenger推出「一起观看」的免费功能。

脸书产品经理米切瓦（Nora Micheva）在部落格发文表示：「过去几个月，透过影片与他人连结，在我们Messenger社群变得更为重要，这是可以理解的。」

「我们创建『一起观看』功能，让大家与朋友和亲人共度宝贵时光，尽可能有身历其境的感受。」

根据米切瓦，Messenger每天有超过1.5亿通视讯电话，每天利用此服务传送的影片逾2亿支。

「一起观看」设计的目的为让用户与朋友利用视讯电话聊天的同时，也能享受看影片的乐趣。

米切瓦说：「不管是看热门影片、电影、球赛精华、化妆教学或Facebook Watch原创影音，这个功能可以同时让你看到朋友的即时反应。」

「一起观看」可从Messenger视讯电话启动，参与人数最多8人，也可透过最多50人视讯通话的Messenger Rooms开启此功能。

© 2020 AFP