提姆美网逆转夺冠 兹韦列夫落泪

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（法新社纽约13日电） 奥地利好手提姆（Dominic Thiem）今天在美国网球公开赛男单决赛先丢2盘后倒赶3盘，史诗般逆转击败德国对手兹韦列夫（Alexander Zverev），兹韦列夫赛后忍不住落泪。

27岁的提姆打了4小时1分钟，终场2比6、4比6、6比4、6比3、7比6（8/6）击败23岁的兹韦列夫，成为公开赛年代史上第一位先输2盘赢3盘的美网男单冠军，而且美网决赛由第5盘抢七决胜也是首见。

提姆表示：「真希望我们今天能有两位冠军，我认为我们两人都值得封王。」

提姆首度抱回大满贯赛单打金杯，他先前曾3次在大满贯赛夺冠失利，包括今年澳洲公开赛鏖战5盘后不敌塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）；2018年和2019年法国公开赛连续败给西班牙红土天王纳达尔（Rafael Nadal）。

提姆说：「我达成人生一大目标，多年来的梦想成真。」

提姆告诉记者：「现阶段目标达成，我认为之后在这些最大型比赛中，我可以比较放松一点，打得随心所欲一点，我希望能别再想太多。」

兹韦列夫在颁奖典礼上说：「这是一场硬仗。」他还对提姆说：「真希望你能再失手一点，这样我就能拿冠军了。」

© 2020 AFP