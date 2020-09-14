无视内华达防疫规范 川普就是要办室内造势大会

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普预计今天将举行数个月来的第一场全室内造势集会，不过地方当局警告，这场集会恐违反2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫规范在群众人数方面的相关限制。

对川普而言，事实证明，在疫情期间举行室内集会恐出现问题。川普6月在奥克拉荷马州举行室内造势活动，事后被认为与当地确诊病例激增有关，使他遭受猛烈抨击。

川普阵营计划今天在内华达州汉德森市（Henderson）举行集会，引来地方当局责难。汉德森市当局明言，受疫情影响，市内不得举行50人以上活动。

汉德森市政府发言人李查兹（Kathleen Richards）透过声明表示，市府已对活动主办单位发出书面和口头警告，告知这场活动将直接违反州长对2019冠状病毒疾病的紧急指令。

这场疫情让今年大选少了往年一连串热闹忙碌的造势活动，眼看距离选举日剩不到2个月时间，川普和民主党对手拜登（Joe Biden）都上紧发条，积极露面。

川普阵营表示，在内华达州举行集会时，工作人员会在进场处替参加者量体温，也会提供口罩，鼓励民众配戴。

川普6月20日在奥克拉荷马州大城杜尔沙（Tulsa）举办室内造势大会，引发争议，当时绝大多数与会民众都轻视川普政府的防疫指导原则，处于室内环境却拒绝配戴口罩或维持社交距离。

杜尔沙造势活动过后，当地确诊人数大增，地方卫生官员表示，大型活动「很有可能」是导致病例激增的因素之一。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP