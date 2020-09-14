杜拜网红在世界最高楼公布宝宝性别 网友反弹

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（法新社杜拜13日电） 杜拜一对网红夫妻在世界最高摩天大楼「哈里发塔」（Burj Khalifa）举行号称「历来最大的宝宝性别公开派对」后，面临网友反弹声浪。

这对夫妻是玛瓦赫（Anas Marwah）和马勒（Asala Maleh），他们让哈里发塔点亮蓝光，藉此宣布他们的第2个宝宝是男生。有一些网友随即恭喜他们，但也有不少人批评这场奢华的灯光秀。

有些家庭会在妇女怀孕期间举行公开宝宝性别派对，有时是施放蓝色或粉红色烟火，藉此公告会生男或生女。

美国加州近日有致命火灾是由一场性别公开派对的烟火引起，使得杜拜哈里发塔这场灯光秀引发关注。有报导指出，这对夫妻原是来自战火频仍的叙利亚，他们为这次的灯光秀派对砸了近10万美元（近新台币300万元），一名推特用户抨击这对夫妻浪费钱，但他们否认此事。

马勒表示：「我们希望做点特别又难忘的事。」

他们在YouTube频道上的这个活动影片点阅率很高，至今已破2000万次，这个频道约有790万人订阅。

一名推特用户以较为幽默的方式批评说：「大家可以想像这些小孩长大后会如何说嘴吗？杜拜小孩说：『我的性别是在哈里发塔公布的！』美国小孩说：『这没什么，我的还造成加州火灾，烧了超过1万英亩且造成污染！』」

另有推特用户写道：「很高兴看到大家对这个在哈里发塔上的网红公布宝宝性别活动出现负评。」（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

© 2020 AFP