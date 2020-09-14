查理周刊又刊争议漫画 土耳其抨击

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（法新社伊斯坦堡13日电） 法国嘲讽刊物「查理周刊」5年前恐攻案月初首度开庭，周刊也在新一期封面重新刊登掀起争议的伊斯兰教先知穆罕默德漫画，引发土耳其谴责。今天并有200人在伊斯坦堡抗议。

「查理周刊」（Charlie Hebdo）在巴黎的办公室2015年1月7日遭伊斯兰恐怖分子果艾齐（Kouachi）兄弟持枪扫射，12人遭击毙，包括数名法国最受欢迎的讽刺漫画家。本案可能共犯的诉讼案本月初开庭审理。

查理周刊恐攻案起因疑似是转载讽刺先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的漫画，而伊斯兰教禁止描绘穆罕默德形象。周刊为呼应案件开庭，月初再度刊登当年争议漫画。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也捍卫周刊的「亵渎自由」。

土耳其外交部谴责查理周刊重刊漫画的决定，并痛批这些漫画「不尊重我们的宗教与我们的先知。」

今天约有200人聚集在土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）欧洲区的贝亚济特广场（Beyazit Square）示威抗议，当中有些人高举的标语警告，查理周刊与马克宏「将付出惨重代价」。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP