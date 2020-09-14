澳洲封锁州界措施引争议 总理忧心

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（法新社雪梨14日电） 澳洲疫情仍未退烧，封闭州界措施引爆激烈争议，总理莫里森谈起受影响家庭时潸然泪下，也忧心国家分裂。除对立领袖间激烈互控，也有政界人士警告将出现分离主张。

自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情3月大爆发以来，当局即禁止民众在各州间穿梭来往。

然而，总理莫里森（Scott Morrison）领导的联邦政府对此感到不满，持续施压要求各州州长解封，也使得争议愈演愈烈。

媒体聚焦因封闭州界措施被迫分离家庭令人悲伤的处境，并将矛头指向州政府官员，认为他们应负责。

有一个家庭的幼年子女为了探访脑癌末期将逝的父亲，将因违反检疫规定面临钜额罚金，消息传出后，各界纷纷慷�┙饽蚁嘀�，捐款金额达到20万澳币（新台币约425万元）。

这位罹癌的父亲金斯（Mark Jeans）住在昆士兰州；他原本得到当局告知，4个未成年孩子中只有1个能获准到昆士兰见他。

昆士兰州政府认为毗邻的新南威尔斯州是疫情重灾区，当前几乎禁止所有来自新南威尔斯的人造访。

金斯的姐妹朗波恩（Tamara Langborne）告诉澳洲广播公司（ABC）：「你该如何选择哪个孩子得到见父亲最后一面的机会？」

此事件传出后引发民众愤怒，昆士兰卫生局长遭受人身安全威胁，被迫寻求警方保护。

不过，许多州的州长仍因主张实施封锁措施而支持率飙升。西澳州州长麦高恩（Mark McGowan）是其中之一，他坚持西澳州将维持「岛中之岛」的状态。这引发国会议员警告，可能出现危险的分离主张。

保守派自由党籍总理莫里森也表达忧心，表示过去几个月「数度感觉澳洲可能分崩离析」。

莫里森最近受访时也谈起另一个家庭的案例，他含泪表示他已亲自请托昆士兰州长帕勒榭（Annastacia Palaszczuk），希望她允许坎培拉女子凯西普（Sarah Caisip）前往昆士兰参加父亲的葬礼。

他并说：「此事无关州界，无关联邦，无关政治，也无关选举。」

不过，批评者说，这项争端正因选举而起。莫里森的联邦政府经常针对在野劳工党主政的州，而帕勒榭正要拚连任，对手就是莫里森保守派联盟推出的人选。

© 2020 AFP