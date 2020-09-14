疫苗恢复试验提振市场信心 亚股多收红

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（法新社香港14日电） 亚洲股市今天多走高，投资人在近来的股市卖压后归队，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗恢复试验的消息提振市场信心，此外，投资人也静待美国联邦准备理事会本周开会结果。

但在全球多个国家重新实施防疫封锁措施、股价恐有过高之虞、英国拟违反脱欧协议引发紧张，加上美国总统大选等不确定性因素下，亚股今天涨势有限。

阿斯特捷利康制药公司（AstraZeneca）与牛津大学合作的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，先前因一名英国志愿者出现严重症状，而暂停试验。英国主管机关现在已经放行，允许恢复试验。

在世界多地传出新增病例飙升，其中以色列甚至被迫实施3周的封锁措施之际，恢复疫苗试验的消息让市场大大松了一口气。

分析师表示，市场焦点逐渐转向11月美国总统大选，美国总统川普和民主党候选人、前副总统拜登（Joe Biden）角逐白宫宝座。拜登目前在民调中领先。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「市场现在的焦点在其他所有的危险点，这意味着目前美国大选较不受到重视，但在距离美国大选只剩几周下，我觉得这个议题很快就会成为焦点。」

此外，投资人也将关注美国联邦准备理事会（Fed）本周召开的决策会议，以一窥这个全球最大经济体的现况，以及联准会未来货币政策走向的线索。

日股今天收涨0.7%。软银集团（SoftBank Group）13日宣布以400亿美元将旗下英国晶片设计公司安谋（Arm）出售给美国半导体公司辉达（NVIDIA）。软银股价今天收盘大涨9%。

香港股市和上海股市收盘双双上涨0.6%；雪梨股市收涨0.7%；首尔股市收涨逾1%；台北股市收涨0.9%；新加坡股市收盘小跌0.3%。

© 2020 AFP