肺疫全球确诊破2900万 近92.5万人丧命

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（法新社巴黎14日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间14日11时（台湾14日晚间7时），全球至少92万4968人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2906万1830人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1933万4000人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球13日通报新增3844人病殁、25万3832起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1136死）、美国（494死）与巴西（415死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万4081人病故、652万235例确诊，至少245万1406人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万1625人丧生、433万455人染疫）、印度（7万9722人丧生、484万6427人染疫）、墨西哥（7万821人丧生、66万8381人染疫）及英国（4万1628人丧生、36万8504人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有93人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（64人）、玻利维亚（63人）及智利（63人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计31万597死、828万2745例确诊；欧洲累计22万1352死、449万5833例确诊；美国和加拿大累计20万3292死、665万6859例确诊。

亚洲累计11万6093死、655万3850例确诊；中东地区累计4万141死、168万6419例确诊；非洲累计3万2616死、135万5521例确诊；大洋洲累计877死、3万604例确诊。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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