辉达并购安谋 将成半导体业新强权

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（法新社东京14日电） 日本软银集团（SoftBank Group）今天表示，已同意以400亿美元将旗下英国晶片设计公司安谋（Arm）出售给美国半导体公司辉达（NVIDIA），半导体业可能将因而出现新巨擘。

软银在声明中说：「我们与辉达达成最后协议，出售安谋所有股权…价值达400亿美元。」

声明还说，这项协议须经多国主管机关批准，包括英国、中国、美国及欧洲联盟。

如果过关，这将是今年全球数一数二大的并购案，辉达可望成为半导体业领头羊。

软银2016年以320亿美元收购安谋，这项交易未提起投资人的兴趣，导致集团股价暴跌。分析师当时说软银出价过高，这起收购案也再度引发外界对这家日本企业财务状况的疑虑。

辉达在声明中说，根据协议，他们将支付软银价值215亿美元普通股和120亿美元现金，包括签约时支付的20亿美元。

软银可能会再获得50亿美元现金或股票，这部分取决于安谋事业表现。辉达也将发15亿美元股票给安谋员工，这起交易总值达400亿美元。

软银表示，他们觉得安谋和辉达联手会表现更好，且这起并购案对股东来说有助于提升公司价值。软银集团预计将持有辉达约6.7%到8.1%股权。

© 2020 AFP