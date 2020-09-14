选情胶着 彭博砸1亿美元助拜登攻下关键佛州

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（法新社华盛顿13日电） 美国媒体今天报导，前纽约市长、亿万富翁彭博（Mike Bloomberg）将挹注至少1亿美元资金，帮助民主党总统候选人拜登在可能左右总统大选结果的重要战场佛罗里达州做最后冲刺。

据「华盛顿邮报」（The Washington Post）引述彭博顾问所言，彭博是在总统川普本周稍早宣布准备将部分个人财产拿来竞选连任后，才做出这个决定。

曾在2016年拿下佛州的川普，在今年选情激烈的总统大选中，寄望佛州共和党选民出笼，踊跃参与投票。

彭博顾问希基（Kevin Sheekey）向华邮表示：「佛州9月24日开始投票，因此有迫切需要，得在这个州迅速挹注实际资本。」

希基补充表示：「麦克（彭博）认为，藉由投资佛州，能让竞选资源和其他民主党资源用在其他州，尤其是宾州。」

今年所有最关键的摇摆州佛州、宾州、密西根州、北卡罗莱纳州、威斯康辛州和亚利桑那州，2016年时都投给川普，其中4州2012年是投给欧巴马。

根据真清晰政治（RealClearPolitics）最新汇整全美各大媒体民调平均值，在佛州目前拜登（Joe Biden）民调虽然领先，但幅度有限，仅以48.2%略胜川普的47%。

川普阵营去年初迄今已砸下约8亿美元竞选，足足比拜登的竞选花费多出1倍多。

但令许多人讶异的是，拜登8月间募款金额高达3亿6500万美元，不但超越川普，也打破先前每月募款纪录。

彭博曾在民主党初选期间曾争取提名，川普今天推文表示，「我还以为迷你麦克已经玩完民主党政治了」，还说这位前纽约市长应该先「救救纽约市」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP