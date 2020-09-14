2019年中国对澳洲投资几近腰斩

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（法新社雪梨14日电） 今天公布的最新数据显示，随着中澳关系恶化，2019年中国在澳洲投资几近腰斩。

澳洲国立大学（Australian National University）研究人员表示，中国在澳洲投资的金额，从2018年的48亿澳币（35亿美元）降到去年仅剩25亿澳币。

这是中国对澳投资于2016年达到158亿澳币高峰之后，连3年下滑。领导研究的德莱斯戴（Peter Drysdale）教授表示，去年中国海外投资下滑9.8%，但中国对澳投资骤减速度更快，反映出中澳政治紧张。

他告诉法新社：「过去数年间，中国投资人显然发现澳洲投资环境变得不确定，对在澳洲投资已趋谨慎。」

澳洲6月间宣布更严厉的措施，阻止或推翻被视为有损国安的外国新投资；一般认为，这是力图限制中国日趋成长的影响力。

澳洲担心中国电信巨擘华为与国安机构的关系，禁止华为参与澳洲5G布建，因此惹恼北京。

德莱斯戴表示，结构性的改变也是原因之一；随着商品繁荣期退去，中国投资人跟着放弃矿业和资源。

2019年中国对澳洲房地产以及农业的投资也见下滑，但澳洲国立大学研究人员发现，对建筑业、教育业和金融业的投资有「些许成长」。

德莱斯戴表示，由于外国投资对支撑经济成长和贸易扮演关键角色，澳洲应考虑如何扭转「持续的下行趋势」。

他说：「这种状况能否迅速扭转，完全是另一个问题，因为这很大程度要看修补两国关系的作法有多坚决。」

受到一连串外交龃龉影响，中澳关系近月急转直下。北京对澳洲加入国际呼吁要求调查疫情源头特别不满，之后就针对牛肉到大麦等澳洲产品课徵关税，并劝阻中国学生与游客前往澳洲。

© 2020 AFP