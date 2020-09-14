WHO：欧洲疫情10、11月恐更艰难 死亡病例料攀升

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（法新社哥本哈根14日电） 世界卫生组织（WHO）欧洲区主任克鲁格今天表示，欧洲地区今年10月和11月料将看到2019冠状病毒疾病（COVID-19）单日新增死亡病例攀升。

驻哥本哈根的克鲁格（Hans Kluge）表示：「疫情将越来越艰难。我们将在10月和11月看到更多的死亡病例。」

欧洲地区目前死亡病例数维持稳定，但新增病例数却激增。ＷHO说，病例数攀升预期将导致死亡病例增加。

克鲁格告诉法新社：「现在各国都不想听到坏消息，这点我了解。」

WHO的55个欧洲成员国14日和15日将举行线上会议，讨论疫情应变措施，就整体的5年策略达成共识。

对于部分人士认为疫苗的研发可以终止这场大流行疫情的看法，克鲁格提出警告。比利时籍的克鲁格说；「我一直听到，疫苗将让疫情落幕。当然不会。」

「我们甚至不清楚疫苗是否对所有的人口族群有效。我们现在看到若干迹象显示，疫苗对某个人口族群有效，对另一个族群却无效。」

克鲁格说：「倘若我们必须订购不同的疫苗，将会是物流的恶梦。疫情告终的那一刻将是我们学会如何和疫情共处的时候。这将由我们来决定，这是相当正面的讯息。」

根据WHO，欧洲近几周来病例激增，尤其是西班牙和法国，光是11日一天，WHO的55个欧洲会员国就通报逾5万1000起新病例，比4月疫情高峰期病例数还高。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP