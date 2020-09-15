亚股随美股涨势普遍收高

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（法新社香港15日电） 亚洲股市今天在前一天华尔街股市的涨势带动下普遍收高。2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗传出进展，加上企业并购消息利多，推升美股走高。

股市创下3月以来首度连两周下跌后，本周在投资人关注2019冠状病毒疾病疫苗试验的进展下，普遍走高。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）表示，与牛津大学合作的2019冠状病毒疾病候选疫苗试验，可望在年底前完成。

另一家制药巨擘辉瑞（Pfizer）的主管表示，和德国生技公司（BioNTech）合作研发的疫苗可望在几个月内问世。

万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya ）说：「金融市场仍看好疫苗可在年底前研发完成。」

然而，世界卫生组织（WHO）欧洲区主任克鲁格则抱持较谨慎的态度。

克鲁格警告，「我不断听到，疫苗将让疫情落幕。当然不是。」

克鲁格昨天告诉法新社，今秋疫情将更难因应，会有更多死亡病例。

香港和上海股市双双上扬，主要因中国公布的最新数据显示，零售销售呈现疫情爆发以来首次增幅，优于市场预期。中国最新公布的工业生产数据也优于预期。

港股恒生指数收涨0.38%；上海综合指数收涨0.51% 。

首尔股市收高0.65%；台北股市收涨0.45%；新加坡股市收扬0.13%。

日股日经指数则收跌0.44%；澳洲股市也微跌0.08% 。

© 2020 AFP