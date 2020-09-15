亚银：亚洲开发中国家GDP料将萎缩 近60年来首见

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（法新社马尼拉15日电） 亚洲开发银行（ADB）今天预测，「亚洲开发中国家」（Developing Asia）国内生产毛额（GDP）今年料将出现萎缩，为近60年来首见，恐使数以千万计人陷入贫穷。

总部设于菲律宾马尼拉的亚银估计，从太平洋的库克群岛（Cook Islands）到中亚的哈萨克，亚洲开发中国家的GDP今年将萎缩0.7%，低于6月预测的增长0.1%，将成为「1960年代初期以来，首见此区GDP萎缩」。

亚银在最新的展望更新报告中说：「各地经济低迷，区域内有近3/4经济体料将陷入萎缩，比例为60年来最高。」

亚银说，饱受新型冠状病毒冲击的亚太地区经济明年将呈「弯勾型」复苏，但也警告为遏止疫情而采取的进一步限制措施，恐影响这个地区的经济成长。

尽管亚太大范围地区经济明年料将出现反弹，GDP估计成长6.8%，仍将「远低于」2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发前预估的水准。

亚银说，「如此一来，此区经济将成L型或『弯勾型』复苏，而不是V型」；还说旷日持久的疫情是对经济前景的主要威胁。

亚银警告，重新实施严格防疫限制措施恐阻碍经济复苏，甚至引发「金融动荡」。

亚银首席经济学家泽田康幸说：「尽管亚洲开发中经济体仍保有韧性，但还需政策持续支援以支撑复苏。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP