以色列与巴林阿联关系正常化 川普风光主持仪式

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿15日综合外电报导）美国总统川普今天将主持巴林、阿拉伯联合大公国与以色列关系正常化仪式，这将重塑中东外交态势，并提升共和党籍的川普连任希望。

法新社报导，今天仪式举行地点在白宫南草坪（South Lawn），与会人士包括以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和巴林、阿联外长。这将是继1979年埃及和1994年约旦之后，首次有阿拉伯国家与以色列建立外交关系。

川普政府一名高官告诉记者：「各方都很兴奋。」

这名官员表示，共有数百人获邀观礼，不排除届时阿拉伯代表和尼坦雅胡象徵性握手的可能性。

他说，「每个人心中都有冠状病毒的阴影，但大家都会接受（2019冠状病毒疾病，COVID-19）检测」，所以「他们若有任何肢体接触，也可以理解」。

对中东来说，这份「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords）代表数十年来的现状明显改变。过去阿拉伯国家因以色列对待无国家巴勒斯坦人的方式，而试图团结对抗以色列。

巴勒斯坦领袖在日益感到被遗弃之下，13日呼吁民众在以色列占领区以及美国、以色列、巴林、阿联大使馆外示威，抗议他们口中的「可耻协议」。但其他强大势力正在改变中东的游戏规则。

今天在白宫出席仪式的4国都对伊朗抱持敌意。目前伊朗正受到川普施加的经济和外交压力。

此外这种破冰行动也让以色列及其两个阿拉伯新伙伴取得一大经济机会。在疫情导致全球经济放缓下，这些国家正试图重建经济。

川普还可在距离大选不到50天的现在，主持一项历史性的突破仪式，享受各界关注。但目前民调显示，川普可能输掉大选。（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP