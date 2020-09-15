全球逾2932万确诊 近93万人不治

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（法新社巴黎15日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时（台湾15日晚间7时），全球至少92万9391人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2932万9390人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1953 万6900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球14日通报新增4433人病殁、26万9352起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1054死）、美国（410死）与巴西（381死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万4545人病故、655万5243例确诊，至少247万4570人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万2006人丧生、434万5610人染疫）、印度（8万776人丧生、493万236人染疫）、墨西哥（7万1049人丧生、67万1716人染疫）及英国（4万1637人丧生、37万1125人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有93人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（64人）、玻利维亚（63人）及智利（63人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计31万2071死、833万243例确诊；欧洲累计22万2016死、456万434例确诊；美国和加拿大累计20万3756死、669万2491例确诊。

亚洲累计11万7436死、664万8236例确诊；中东地区累计4万443死、170万5035例确诊；非洲累计3万2793 死、136万2280例确诊；大洋洲累计876死、3万671例确诊。

© 2020 AFP