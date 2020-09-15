全球COVID-19病例大幅增加 IEA下调石油需求预测

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（法新社巴黎15日电） 国际能源总署（IEA）今天下调石油需求预测表示，随着世界各国2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，有更多人居家工作，未来几个月全球石油需求的复苏速度恐将缓慢。

国际能源总署下调2020年石油平均需求量估值，预期每日全球需求将减少840万桶，相当于较去年减少8.4%，来到9170万桶。

石油需求从4月开始迅速收复部分失土，当时全球许多国家已实施防疫封锁措施。

但国际能源总署在最新的月报中表示，预期石油需求复苏「在2020下半年会显着减速」。

根据国际能源总署：「要完全扭转经济放缓需要好几个月时间，至于航空业等某些产业，就算到了明年也不可恢复疫情前的石油消费量。」

国际能源总署并警告，可能出现的第2波疫情恐怕会促使各国政府再度实施行动限制措施，远距工作增加也将减少燃油需求。

能源总署表示：「防疫措施对交通需求造成的影响、采行远距工作和疫情造成的经济危机，使得每日石油消费量仍比2019年少了大约1070万桶。」

「在北半球冬季即将来临下，疫情严重程度是个未知数。」（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2020 AFP