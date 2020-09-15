分食TikTok庞大市场 YouTube在印度测试新短影音创作工具Shorts
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（法新社旧金山14日电） 短影音热潮席卷全球，谷歌旗下影音分享平台端出YouTube Shorts，抢攻TikTok庞大市场。YouTube今天在印度展开测试，盼能优化其短影音格式，并在未来几个月拓展至更多国家。
人气短影音社交平台TikTok风靡全球，深受年轻人喜爱，以手机录制简短又古怪的搞笑短片蔚为风潮。
YouTube产品管理副总裁杰斐（Chris Jaffe）在部落格贴文说：「对于只想用手机拍摄短影音的创作者和艺术家而言，Shorts是种全新体验。」
「接下来几天，我们将在印度推出Shorts的早期beta测试版，并提供一些新的创作工具进行测试。」
YouTube说，Shorts可用来创作长度在15秒内的短影音；YouTube目前在全球拥有约20亿用户。
杰斐提到，在YouTube广泛推出这项新服务前，将先依用户反馈进行修改。
YouTube计划推出名为Shorts的短影音内容服务之际，TikTok正在寻求与甲骨文公司（Oracle）成为合作伙伴，以躲过美国总统川普下达的封杀令。
美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天证实，TikTok母公司北京字节跳动（ByteDance）回绝软体巨擘微软（Microsoft）提出的收购方案后，美国政府已收到甲骨文提出竞标TikTok美国业务的提案。
不过，目前尚不清楚美国监管机构是否会核准这笔交易。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）
© 2020 AFP