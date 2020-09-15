北极最大冰架崩裂 113平方公里巨大冰块脱落

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（法新社丹麦哥本哈根14日电） 科学家今天表示，由于温度持续攀升，位于格陵兰一块面积超过整个巴黎的巨大冰块，已从北极最大冰架崩裂，落入海里。

这块面积113平方公里的巨大冰块从位于东北格陵兰（Northeast Greenland）的 「北纬79度冰川」（Nioghalvfjerdsfjorden glacier）脱离，而科学家表示，根据平均温度上升趋势，这早在意料中。

丹麦和格陵兰地质调查局（Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS）冰川学教授波克斯（Jason Box）告诉法新社：「我们在剩余的最大冰架上观察到更快流失速度。」

GEUS也公布了显示脱离浮冰的卫星影像。

冰块自冰川脱落为正常现象，被称为「崩裂」过程，但剥落面积通常不会这么大。

GEUS指出，北纬79度冰川自1999年以来已失去共160平方公里冰，相当于曼哈顿（Manhattan）面积的2倍大，且流失速度过去2年不断加快。

波克斯说：「倘若过去2年观察到的温暖夏季继续出现，将会助长全球海平面加速上升。」

科学杂志「自然」（Nature）去年12月刊登的研究指出，1992年至2018年期间，格陵兰冰架融化造成全球海平面上升1.1公分。

英格兰林肯大学（University of Lincoln）的最近研究预测，至2100年，全球海平面将因格陵兰融冰上升10至12公分。

格陵兰地区平均温度自1980年以来已上升约摄氏3度，预计今年将创新高。（实习编译：林岳锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP