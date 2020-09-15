在野党领袖披露：尼坦雅胡无意与巴勒斯坦谋和

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（法新社耶路撒冷15日电） 阿拉伯联合大公国与巴林相继承认以色列，不过就在以色列总理尼坦雅胡与阿联和巴林即将签署划时代协议前，以色列在野党领袖拉皮德透露，尼坦雅胡「无意」与巴勒斯坦谋和。

力主恢复与巴勒斯坦和谈的拉皮德（Yair Lapid）表示：「这个政府没打算与巴勒斯坦谈任何议题。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）即将与阿联和巴林签署关系正常化协议，这是自1990年代以来，以色列首度与阿拉伯国家敲定的协议，将由美国总统川普主持签署仪式。拉皮德在此之前告诉法新社前述情况。

虽然中间派领袖拉皮德对于两个波斯湾国家与以色列签协议表示欢迎，但他也主张，以色列应与巴勒斯坦恢复和谈。

他在国会办公室告诉法新社：「当前的政府声称，我们与温和逊尼派（Sunni）国家达成协议，没有付出与巴勒斯坦人和谈的代价。我要表达的是，与巴勒斯坦和谈不是代价，而是以色列的利益。」

尼坦雅胡飞往美国华府前，才刚宣布将再度实施封城，以遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延。

拉皮德说：「我们政府决定再度封城的唯一理由，就是全面失控了。」

根据法新社过去两周的疫情统计，全球肺疫感染率最高国家是巴林，以色列排名全球第2高。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP