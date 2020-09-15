多特德国杯旗开得胜 小将贝林翰处女秀就进球

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（法新社柏林14日电） 德甲劲旅多特蒙德（Borussia Dortmund）今天在德国足协杯（German Cup）第一轮以5比0血洗德丙杜伊斯堡（Duisburg），17岁小将贝林翰（Jude Bellingham）加盟多特首秀就有进球。

德国足协杯（简称德国杯）是德国国内重要性仅次于全国联赛的锦标赛，参赛球队来自德甲、德乙、德丙以及德国21个地区杯赛冠军，比赛采淘汰制。冠军可以直接取得下届欧洲联赛及德国超级杯参赛资格。

今年7月才从英冠的伯明罕城（Birmingham City FC）转会进多特的贝林翰，只花了30分钟就踢进加盟多特的首颗进球，帮多特的领先扩大至2比0；多特第14分钟靠桑丘（Jadon Sancho）罚进12码先驰得点。

杜伊斯堡后卫佛克默（Dominic Volkmer）第38分钟吞红牌退场，多特的哈札德（Thorgan Hazard）随即自由球破门拉开比分为3比0。

身兼英格兰U21国脚的贝林翰半场退场后，另一阵中小将雷伊纳（Gio Reyna）踢进第4分；队长罗伊斯（Marco Reus）替补上场是他2月受伤以来首次上场比赛，第58分钟锦上添花攻进球队第5分。

© 2020 AFP