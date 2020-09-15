委内瑞拉逮意图炸电厂美谍 将控恐怖主义罪

广告 继续浏览后续

（法新社卡拉卡斯14日电） 委内瑞拉政府今天声称瓦解一项为制造动乱而炸毁电厂与炼油厂的秘密行动，并说已逮到包括一名美国人在内的8名阴谋者，在美国人手中搜出重武装、爆裂物、监视影像与现金。

委内瑞拉检察总长沙柏（Tarek William Saab）在全国电视谈话指出，有现役的委国军人协助美国犯嫌，当局确认后者的身分为希斯（Matthew John Heath）。

沙柏今天宣布上周在炼油设施附近被捕的「美国间谍」将被依恐怖主义罪嫌起诉。委内瑞拉11日就宣布破获这起阴谋案，除美国人希斯之外，在周末期间的后续突击行动里还另逮捕7名委内瑞拉公民，其中一人还是现役的委国军人。

沙柏在电视谈话中说：「所有涉案委国人士会被依叛国、恐怖主义、非法运送武器与结伙犯罪起诉；被捕的美国人士则涉犯恐怖主义、非法运送武器与结伙犯罪。」

沙柏表示，他们在希斯的车子里发现榴弹发射器、冲锋枪及数量庞大的爆裂物材料，希斯从2005到2016年从事一系列、每次为期3个月在伊拉克的任务，担任中情局秘密基地的联络官。

委内瑞拉上月将34岁的邓曼（Luke Alexander Denman）与41岁的柏利（Airan Berry）两名前美军人员判刑20年，两人今年5月入侵委国失败后被控恐怖主义罪。

© 2020 AFP