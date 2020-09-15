新书：川普承认喜欢「强悍卑鄙」领袖

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（法新社华盛顿14日电） 根据今天曝光的录音内容，美国总统川普承认他喜欢专制领袖，「愈强悍卑鄙」的领袖，他相处得愈好。

传奇调查记者伍德华（Bob Woodward）新书「愤怒」（Rage，暂译）即将于明天出版，这本书是根据他与川普18次录音访谈而成。

他今天在美国国家广播公司（NBC）晨间新闻及谈话性节目「今日秀」（The Today Show）中，播出这段录音档。

从录音档中可听到，川普解释为何自己和土耳其总理艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）走这么近；他于1月21日的录音中表示：「我跟艾尔段关系很好，即使不应该如此，因为大家总说『这人糟糕透顶』。」

土耳其2016年的一场流产政变，让艾尔段箝制媒体自由、执行大规模镇压并将成千上万人关进监狱。

川普评估他人时少有好话，却在与伍德华的访谈中，对北韩独裁者金正恩、中国领导人习近平、俄罗斯强人总统蒲亭和沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）等被控违反人权领袖时，罕见地赞誉有加。

川普说道：「对我来说这样正好。我可以告诉你，我的人际关系中，对方愈强悍卑鄙，我跟他们就相处得愈好。」（实习编译：林岳锋/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP