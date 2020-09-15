欧盟：不承认鲁卡申柯是白俄罗斯合法总统

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔15日综合外电报导）欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔今天表示，欧盟不承认鲁卡申柯是白俄罗斯的合法总统。鲁卡申柯在上月9日大选赢得第6个任期，但争议至今未歇。

法新社报导，波瑞尔（Josep Borrell）在欧洲议会表示，8月9日的选举结果有假。

自争议性大选落幕至今，鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）一直面临反对他统治的大规模抗议；而他动用安全部队残酷镇压示威人群的作法，也招致国际间普遍谴责。

波瑞尔在欧洲议会说：「我们对情势了然于心，我们认为8月9日的选举造假，我们不承认鲁卡申柯是白俄罗斯合法总统。」

欧盟已表示，不承认鲁卡申柯当选连任具合法性，并将制裁参与选举舞弊与镇压抗议的官员。

波瑞尔说，有7500多名和平抗议民众被捕，而记录有案的刑求案件达500起。

不过外交官员指出，赛普勒斯阻挡欧盟制裁白俄罗斯案，要求先处理针对土耳其的提案。赛、土双方在地中海东部的天然气钻探问题上相持不下。

波瑞尔表示，白俄罗斯制裁案攸关欧盟信誉，呼吁各会员国在9月24日布鲁塞尔高峰会召开前，通过必须全数赞成的这项提案。

另据路透社报导，白俄罗斯国会上议院今天发表声明说，邻国立陶宛违反国际法，在本月10日承认反对派总统候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）是白俄罗斯总统。

声明中说，立陶宛此举「超乎常理」，公然干涉白俄罗斯内政。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP