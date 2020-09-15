电影卢安达饭店主角原型出庭 被控恐怖主义等罪

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（法新社基加利14日电） 描述卢安达大屠杀并获得奥斯卡金像奖提名的美国好莱坞电影「卢安达饭店」，片中英雄主角原型鲁塞萨巴奇纳今天首度出庭，被控恐怖主义等严重罪名。

鲁塞萨巴奇纳（Paul Rusesabagina）一脸疲惫现身，并请求法官同意他交保就医，不过检方主张他有逃亡之虞，是否交保待17日裁定。

家属先前表示，现年66岁的鲁塞萨巴奇纳曾罹患癌症，仍因心脏病与高血压缠身，需要持续服药治疗。

他面临13桩罪名指控，包括恐怖主义、资助并创立好战组织、谋杀、纵火以及共谋让小孩加入武装团体等。

神情凝重的鲁塞萨巴奇纳，戴口罩、着米色方格外套与卡其裤出现在法庭，他拒绝认罪或无罪答辩，律师说，当庭审正式开始，他的当事人就会答辩。

鲁塞萨巴奇纳首度现身法庭，当地警方严密戒备。在1994年卢安达大屠杀期间，鲁塞萨巴奇纳担任饭店经理，因庇护超过1200人的英勇行径而获得赞誉。

鲁塞萨巴奇纳自1996年起旅居海外，拥有比利时国籍及美国绿卡，卢安达大屠杀后，胡图族（Hutu）的鲁塞萨巴奇纳对图西族（Tutsi）总统卡加米（Paul Kagame）领导的政府越来越不满，并指控执政党独裁与反胡图族情绪。

他还是在野阵营「卢安达民主变革运动」（Rwandan Movement for Demoratic Change, MRCD）共同创办人，据称「民族解放阵线」（National Liberation Front, FLN）是MRCD的武装羽翼，鲁塞萨巴奇纳并坦承，曾捐款2万欧元（约新台币69万元）给FLN指挥官恩萨毕马纳（Callixte Nsabimana），但否认捐款是资助叛乱活动。恩萨毕马纳也因类似指控而受审。

「人权观察」（Human Rights Watch）上周表示，鲁塞萨巴奇纳是强制被消失的受害者。2004年拍摄的电影「卢安达饭店」（Hotel Rwanda），由美国演员唐奇铎（Don Cheadle）饰演这位英雄人物。

卡加米否认鲁塞萨巴奇纳被绑架，并暗示他是遭诱骗返国。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP