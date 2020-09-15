研究：疫情拖累 英国2020年恐流失百万个工作

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（法新社伦敦14日电） 根据今天公布的一项研究指出，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情可能让英国在今年内流失100万个工作机会，且预估以当前第3季流失情形最严重。

英国就业研究所（Institute for Employment Studies，IES）报告预测，英国7月至9月的这一季，恐会流失45万个工作机会，并警告若处于最糟状况，可能会有69万人饭碗不保。

这个研究团体预测，10月至12月的第4季，可能再减20万个工作机会。

最近官方数字显示，英国今年上半年已经减少了大约24万个工作机会。

IES根据破产管理局（Insolvency Service）官方资料作出预测，英国今年可能总共流失超过100万个工作机会。

英国政府于3月23日实施全国防疫封锁措施之后，推出工作保留计画。各界愈来愈担心此计画一旦结束的后果，IES也作出上述大胆预测。

根据英国强制休假计画，政府为民营企业约1000万个劳工给付80%薪水，而计画将于10月终止。

分析专家已一再警告，计画结束，将导致全英失业人口激增。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP