研究 : 亚洲疟蚊入侵非洲 威胁都市居民

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（法新社华盛顿14日电） 一份新研究今天指出，源于亚洲的史帝芬塞疟蚊（Anopheles stephensi）已入侵非洲大陆并扩散各地，恐使数千万非洲城市居民面临感染疟疾的风险。

疟疾2018年在全球夺走40万条人命，其中大多数是非洲的幼童。疟疾这种疾病是由大约40种病媒蚊在吸血时，将寄生虫传染给人类所引起。

甘比亚疟蚊（Anopheles gambiae）是非洲疟疾疫情的主要传播源，但甘比亚疟蚊不喜欢城市里的脏污积水，也不会在城市中的洁净水槽里产卵，因此非洲大多数的疟疾传染发生在乡村地区。

但刊登于美国「国家科学院学报」（PNAS）的一项新研究，牛津大学医学昆虫学家辛卡（Marianne Sinka ）绘制出史帝芬塞疟蚊在非洲的扩散路径。

史帝芬塞疟蚊懂得从缝隙钻入水槽产卵，尤其喜欢由砖头与水泥做成的水槽。

史帝芬塞疟蚊2012年在东非国家吉布地（Djibouti ）首都吉布地市造成重大疫情，当地原本几乎没有疟疾；后来在衣索比亚、苏丹等其他地方都发现史帝芬塞疟蚊的踪迹。

辛卡与研究同事将史帝芬塞疟蚊出现位置的数据结合空间模型分析，发现史帝芬塞疟蚊喜欢的栖地特点：炎热多雨的人口稠密都市地区。

这项研究发现，非洲有44个城市是史帝芬塞疟蚊「高度适宜」的落脚地区，且相较于现况，又会有1亿2600万非洲民众（主要在赤道地区附近）面临感染疟疾的风险。

不像非洲蚊类多在凉爽夜晚叮人，史帝芬塞疟蚊即便在温暖的傍晚也会叮人，因此光是晚上睡觉挂蚊帐还不够，必须加装纱窗、在墙面喷洒杀虫剂并尽量穿着长袖衣裤。

辛卡指出，治本方法则是清除容器积水、盖紧水槽以防止孑孓孳生，这些措施在印度都有收效。

© 2020 AFP