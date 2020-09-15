美拘留中心滥摘女性子宫 人权团体谴责

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（法新社华盛顿14日电） 美国一个移民拘留中心施行子宫切除手术的数量惊人，人权团体今天予以谴责。被拘留在该中心的人，形容那里宛如「实验性集中营」。

吹哨者揭发乔治亚州（ Georgia）民间经营的欧文郡拘留中心（Irwin County Detention Center）的作法后，有关该中心作为的资讯陆续传出。该中心关押的人员，有一部分是遭美国移民暨海关执法局（ICE）拘留者。

其中一名被拘留的人接受非营利组织「南方计画」（Project South）访问时说：「当我会晤那些接受手术的女性时，我觉得那简直就像是实验性集中营，就像是他们拿我们的身体进行实验一样。」。南方计画向美国政府提出投诉。

投诉还指控，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期间，该中心存在「令人震惊医疗疏忽」，包括拒绝对出现症状的被拘留者进行筛检，并捏造医疗纪录。

吹哨者是任职该中心一名护理师，被拘留在那里的女性告诉她，她们不完全明白，为什么自己必须进行手术，切除整个或部分子宫。

她说：「有许多被拘留的人告诉我，她们去看了医生，并接受了子宫切除手术，但却不知道为什么要做这样的手术。」

她指称有一名医生，「几乎每个他看过的人都接受了子宫切除手术，几乎每个人都是此」，而他还曾错摘一名妇女的卵巢。

南方计画、乔治亚拘留观察（Georgia Detention Watch）等组织，代表遭关押移民以及那名护理师提出投诉。

© 2020 AFP