遭美印封杀 腾讯转向东南亚拓展市场

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（法新社新加坡15日综合外电报导）中国科技巨擘腾讯公司在美国和印度受挫之际，今天宣布将在新加坡开设新办事处，作为在东南亚地区的业务中心。

东南亚地区拥有6.5亿人口和迅速成长的中产阶级，腾讯欲利用新加坡作为基地以拓展东南亚市场。

腾讯发表声明说：「我们正在新加坡拓展业务，以支持我们在东南亚和其他地区不断成长的业务。」

在马来西亚、泰国和印尼已设有办事处的腾讯表示，正在为各项职位招聘人才。

彭博新闻引述匿名消息人士报导，由于地缘政治情势紧张，腾讯在新加坡设立区域中心的计画已加速进行。

美国总统川普宣布，从9月中起，封杀腾讯旗下的社群媒体平台WeChat和中国字节跳动公司的短影音平台TikTok。

中国和印度部队在具争议的喜马拉雅山区边境爆发一系列冲突后，印度禁止数百款中国应用程式（App），包括腾讯的热门游戏「绝地求生M」（PUBG Mobile）和「传说对决」（Arena of Valor）。

彭博报导，字节跳动等其他中国企业也都希望在新加坡拓展业务，其中字节跳动计划为此投资数十亿美元；阿里巴巴则正在洽谈投资新加坡叫车服务业者Grab。

许多跨国企业选择新加坡设立区域总部，观察家认为，因为香港局势动荡，新加坡的魅力相对提升。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2020 AFP