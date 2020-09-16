全球COVID-19超过2963万例确诊 逾93万人不治

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎16日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间16日11时（台湾16日晚间7时），全球至少93万6095人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2963万3590人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1978万7400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球15日通报新增6257人病殁、29万6401起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1290死）、美国（1250死）与巴西（1113死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万5961人病故、660万6674例确诊，至少249万5127人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万3119人丧生、438万2263人染疫）、印度（8万2066人丧生、502万359人染疫）、墨西哥（7万1678人丧生、67万6487人染疫）及英国（4万1664人丧生、37万4228人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有94人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（64人）、玻利维亚（64人）及智利（63人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计31万4495死、840万3067例确诊；欧洲累计22万2734死、461万4184例确诊；美国和加拿大累计20万5187死、674万5229例确诊。

亚洲累计11万8964死、674万9823例确诊；中东地区累计4万771死、172万2231例确诊；非洲累计3万3066死、136万8342例确诊；大洋洲累计878死、3万713例确诊。

© 2020 AFP