吴钊燮呼吁国际社会 捍卫民主前线台湾

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（法新社巴黎16日电） 台湾外交部长吴钊燮今天接受「法国24」电视台专访，谈及中国对台湾的武力威胁。他呼吁国际社会继续支持捍卫民主前线的台湾。

法国24电视台（France 24）在专访中，询问吴钊燮中国「武统台湾」以及爆发战争的可能性。

吴钊燮回答说，「事实上，过去几十年来，台湾一直活在中国武力威胁的阴影下，而近几年我们可见，中国的武力威胁正逐渐激化」。他也提及中国自去年起增加在台周边的军演，例如8月10日中共军机飞越台海中线等。

数据指出，中共飞机跨越防空识别区的案例已超过30起，为台湾带来极大威胁。「在这样的情况之下，我们当然必须准备防御，过去几年来我们也非常努力增强自身的防御能力」。

吴钊燮强调，「与此同时，我们也希望国际社会能了解台湾这个民主政体，正面临中国极权国家的威胁。只要国际社会能认知到这点，我想对台湾的国际支持就会增加」。

由于中国不断增加军演，主持人询问是否有擦枪走火的可能。对此吴钊燮表示，中国与台湾在内的其他国家都有擦枪走火的可能。他指出，为了阻止中国对台用武，台湾感谢美国在该区的持续行动。

吴钊燮强调，受威胁的不只台湾，东海、南海都有中国刻意军事挑衅的行为，不仅威胁区域和平稳定，也威胁台湾在内的各国领土主权。「由此看来，中国正企图扩张，威胁且影响许多国家。因此，我们认为，志同道合与民主阵线的国家应该更关注这个区域，共同协助。如此一来，才能吓阻中国的扩张企图」。

© 2020 AFP