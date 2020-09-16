川普：COVID-19疫苗可望再3、4周问世

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（法新社费城15日电） 美国总统川普今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗可能会在一个月内问世。

川普在费城和选民举行「你问我答」的市民大会时说：「我们快要有疫苗了。我们再几周就能拿到疫苗，你知道的，可能再3、4周。」

不过就在数小时前，川普今早对福斯新闻（Fox News）表示，疫苗可能再「4周、也可能8周」问世。

民主党人担忧，政府监管机关与科学家可能会受到川普的政治压力以及时通过疫苗，增加他11月3日总统大选的连任胜算。

包括美国首席防疫专家佛奇（Anthony Fauci）在内等专家表示，疫苗可能今年底才能获得核可。美国迄今有近20万人染疫病故。

在美国广播公司新闻网（ABC News）主办的市民大会上，川普被问及何以淡化疫情，他回答说：「我没有淡化，事实上，在许多方面，以行动来看，我反而是在重视疫情。」

不过，根据今天公布的新书「震怒」（Rage）访谈录音档，川普本人告诉记者伍德华（Bob Woodward），他刻意试图「淡化」疫情，以免造成民众恐慌。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP