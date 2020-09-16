巴特勒关键3分打 热火胜塞尔蒂克东区决赛拔头筹

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（法新社奥兰多15日电） 热火今天与塞尔蒂克杀进延长赛，靠巴特勒关键「3分打」和阿德巴约致命阻攻，以117比114击败塞尔蒂克，在NBA东区冠军赛拔得头筹。

波士顿塞尔蒂克与迈阿密热火今天打完4节以106比106战成平手，延长赛塞尔蒂克打出4比0开局，热火回敬7比0攻势，塞尔蒂克连下4分后，热火113比114落后，但巴特勒（Jimmy Butler）此时切入上篮得手并获得加罚机会，在他罚进完成「3分打」后，热火116比114领先。

塞尔蒂克在延长赛结束前12秒仅落后1分，塔特姆（Jayson Tatum）切入上篮却被阿德巴约（Bam Adebayo）的阻攻拦下而失去扳平甚至超前机会，塞尔蒂克采犯规战术冻结时间，但阿德巴约两罚1中，终场热火117比114拿下胜利。

这场东区决赛首战的开局，热火手感不佳，三分球命中率仅3成33，整体投篮命中率更低到只有2成73，让塞尔蒂克在首节26比18领先。次节热火打出24比14开局，一度以42比40将比分超前。

上半场热火德拉吉奇（Goran Dragic）、克劳德（Jae Crowder）分别拿下16分、10分，塞尔蒂克除塔特姆攻下15分外，史玛特（Marcus Smart）、布朗（Jaylen Brown）分别获得13分、10分，两队以55比55战成平手。

下半场开打后，热火曾站上领先位置，在第3节剩下5分13秒，赫洛（Tyler Herro）空手切入上篮得手后，以66比65领先，但塞尔蒂克此时打出18比5高潮，在前3节打完后，以83比71领先热火12分。

末节热火逐渐将比分追近，在100比105落后之际，赫洛、巴特勒接连飙进三分球，反以1分超前，但塞尔蒂克靠塔特姆在终场前22秒罚进关键1球扳平比数，让两队106比106平手，并使比赛进入延长。

延长赛倒数6秒塞尔蒂克塔特姆飞身灌篮，阿德巴约在篮框上硬赏一记火锅，阻断绿衫军最后得分机会。

德拉吉奇攻下热火最高29分，克劳德、巴特勒分别斩获、22分、20分，阿德巴约拿下18分，赫洛则有12分进帐。

塞尔蒂克的塔特姆有30分、14篮板的「双十」成绩，史玛特贡献26分，华克（Kemba Walker）、布朗分别进帐19分、17分，沃纳梅克（Brad Wanamaker）则获11分。

美国职篮NBA例行赛战绩48胜24负，名列东区第3种子的塞尔蒂克，今天起与例行赛44胜29负，居东区第5种子的热火进行东区冠军赛。塞尔蒂克是东区各队在例行赛中，唯一攻守两端表现都排在前5名的强队，两队例行赛3次交手，塞尔蒂克也以2胜1负占上风。

今年季后赛，两队首轮都打得轻松，塞尔蒂克4比0轻松击败费城76人，热火也横扫印第安那溜马。次轮热火意外以4比1「下克上」淘汰东区龙头密尔瓦基公鹿，早早晋级东区决赛；塞尔蒂克则是和寻求卫冕，本季东区第2种子的多伦多暴龙大战7场后，惊险以4比3闯进东区冠军战。

© 2020 AFP