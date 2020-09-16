新书曝川普秘辛 美前国安顾问波顿传遭调查

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（法新社华盛顿15日电） 「纽约时报」今天报导，前白宫国家安全顾问波顿（John Bolton）6月出书大爆猛料激怒总统川普，遭到美国司法部调查。

纽时说，司法部已经召集大陪审团，就波顿是否在新书违法公布机密资讯展开刑事调查。

纽时报导，出版商赛门舒斯特公司（Simon & Schuster Inc.）已因出版波顿「事发之室－白宫回忆录」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）收到传票。波顿在书中称他的前上司川普鲁莽、腐败，并且赞成川普去年12月遭弹劾所面临的指控。

白宫阻挡不了新书出版后，川普要求调查鹰派资深外交官波顿。

川普6月20日在推特写道：「波顿违反法律，他的谎言已被戳破，已因此受到谴责，他将付出非常巨大的代价。」

3天后，他又发推文说：「穷途末路的怪人波顿是卑劣的人，为了牟利散布高度机密的资讯，应该被关在监狱、没收钱财。」

波顿的律师古柏（Charles Cooper）在声明中说：「前美国驻联合国大使波顿断然否认他出书涉及不当行为，更别说是犯罪了。」

全国公共电台（NPR）也报导波顿遭到调查，又说波顿的作家经纪人也收到传票。

波顿案将聚焦在他声称出版前手稿已经过国家安全审查，以及批评者说内容没有完成审查的说法。

古柏在新书出版前说，新书经过逐行审查，获得一名资深白宫国家安全官员同意。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP