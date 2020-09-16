欧盟执委会主席将发表盟情咨文 聚焦绿色协议重振经济

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（法新社布鲁塞尔16日电） 2019冠状病毒疾病肆虐，重创全球经济，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）将在今天发表年度欧盟盟情咨文，力图透过绿色新协议来重振欧洲经济。

范德赖恩的计画有待欧洲议会辩论。范德赖恩是德国史上首名女性国防部长，被视为总理梅克尔（Angela Merkel）心腹。

在重重危机笼罩下，范德赖恩将在欧盟总部布鲁塞尔向欧洲议会议员发表盟情咨文，而不是依惯例在欧洲议会所在地、法国史特拉斯堡这个冠状病毒「红区」。

除了疫情之外，欧盟面临的危机还包括土耳其钻井船在希腊海域探勘天然气、白俄罗斯动荡不安，以及英国脱欧的漫长纠葛。

范德赖恩将在演说中推广「欧洲绿色协议」（European Green Deal）和「欧洲适应数位时代」（Europe Fit for the Digital Age）两项政策倡议，这是她上任至今的核心主题，而2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情将是欧洲议会议员关注的另一个焦点。

环保主义者希望范德赖恩的重要宣示，将涵盖欧洲温室气体总排放量在2030年之前减少55%这项新目标，当前设定的目标为40%。

欧洲议会议员、游说者、维权人士和欧盟成员国使节则想听她打算如何解决新的移民危机、如何通过庞大的新预算案和疫情后的振兴计画。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP