疫情冲击没完 美国联准会与国会各自救经济

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（法新社华盛顿15日电） 美国联邦准备理事会（Fed）为期两天的政策会议今天闭幕，将试图利用新的利率策略，稳住因2019冠状病毒疾病（COVID-19）而受创的美国经济。

这场会议进行的同时，华府的国会议员也正发起新一波行动，力促另一项纾困方案过关，以便挽救美国今年第2季经济成长率出现的历史性崩跌，况且数据显示新的裁员率达到堪忧程度。

美国是全球新型冠状病毒疫情最严重的国家，病故人数已超过19万4000人；疫情大流行期间，联准会把基准贷款利率砍到几近于零，并挹注数兆美元流动性资金维持市场运作。

但联准会主席鲍尔（Jerome Powell）等官员估算美国度过衰退期所需要的持续财政支持尚未获得批准，在利率上又没有退路，经济学者预料，负责制定政策的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）宁可试图展现自己正在尽力。

支付服务公司「西联商业解决方案」（Western Union Business Solutions）资深市场分析师曼宁波（Joe Manimbo）说：「美国中央银行可能会强调未来几年的展望肯定都是低利率，好让这个全球最大经济体在经历前所未有的紧缩后，回复健全状态。」

曼宁波指的是美国今年第2季经济成长换算成年率暴跌31.7%，当时许多企业因防疫封锁措施而歇业。

联准会会议继续进行的同时，民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天也宣布将为了通过新的纾困方案再接再厉，要打破数周以来与白宫及共和党居多数的联邦参议院之间的僵局。

她接受美国财经媒体CNBC访问时说，「我们许诺，在达成协议之前都坚守阵地」，还说她乐观认为，「至少白宫会明白我们必须做点事」。

© 2020 AFP