美影视名流拒发文24小时 促社群媒体担起监管责任

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（法新社纽约15日电） 美国真人实境秀女星金卡戴珊在内的名流，16日起将以连续24小时不在Instagram和Facebook发文做为抗议的手段，施压全球最大的社群媒体公司打击仇恨和假消息。

李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）、萨夏拜伦柯恩（Sacha Baron Cohen）、凯蒂佩芮（Katy Perry）、麦可B乔丹（Michael B. Jordan）等明星，都表示将支持由「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）运动所发起，暂停使用Instagram和脸书（Facebook）的活动。「拒用仇恨牟利」运动呼吁Facebook及其旗下Instagram做出改变。

在Instagram有1亿8800万人追踪的金卡戴珊（Kim Kardashian）发文说：「在这些平台继续允许散布由某些组织制造出来，用以分化、分裂美国的仇恨、宣传和假消息之际，我无法袖手旁观。」

以电视剧「丑闻」（Scandal）为人熟知的女演员凯莉华盛顿（Kerry Washington）发文说：「要阻止仇恨加剧和民主被破坏，全取决于Facebook和其他社群平台。」

Facebook受到来自维权人士、政府、和在其平台上投放广告的公司给予的沈重压力，他们要求Facebook对于鼓吹歧视、仇恨、暴力的言论，要采取更坚决的行动。

© 2020 AFP