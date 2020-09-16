野火逼近洛城116年历史天文台

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（法新社洛杉矶15日电） 洛杉矶市郊延烧一周的火场范围日渐扩大，恐吞噬116年历史的天文台与造价10亿美元的广播塔。

消防官员推文写道，洛杉矶市郊的「山猫野火」（Bobcat Fire）现在越烧越猛，火舌距离116年历史的威尔森山天文台（Mt. Wilson Observatory）仅有150公尺之遥。

天文台主管表示，由于火已经「烧到门口了」，所有人员都已撤离。

根据洛杉矶安吉利斯国家森林（Angeles National Forest），山猫野火9月6日爆发后，近几天消防人员的打火工作仅有些许进展，但控制范围却从原本的6%缩小到今天仅剩3%。

山猫野火火场位于洛杉矶市中心东北方约25公里，目前已经延烧到4万英亩（1万6200公顷）。

洛杉矶郡消防队长丹蒂克（David Dantic）提及威尔森山的消防人员：「他们正在和火势奋斗，因为火舌是如此地接近。」

丹蒂克说：「现在范围更大了，之前只有3万英亩时，我们控制住6%，但现在火场范围更大，控制范围才会变小。」

KNX电台报导说，这场大火也让一座价值超过10亿美元的广播电塔岌岌可危。

许多遭野火威胁的社区都已接获命令随时准备撤离，洛杉矶国家森林里约80栋历史悠久的小木屋也恐难逃祝融。

© 2020 AFP