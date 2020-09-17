世卫警告：欧洲疫情传播率惊人 不应缩短隔离期间

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（法新社哥本哈根17日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告指出，欧洲各地2019冠状病毒疾病（COVID-19）「传播率惊人」，劝戒各国不应缩短隔离期间。

世卫欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）表示，9月期间出现染疫暴增现象，包括上周染疫人数创新高纪录及24小时内新增约5万4000人确诊感染等，这「应作为我们所有人的警钟」。

克鲁格在丹麦首都哥本哈本举行线上记者会时指出：「虽然这些数字反映出更广泛检测，但也显示此地区的传播率惊人。」

世卫也提及，它建议任何暴露于新型冠状病毒的人员进行14天隔离，将不会改变这项指南。

世卫欧洲区高级紧急官员史摩伍德（Catherine Smallwood）说：「我们的14天隔离建议，是基于我们对此疾病传播及潜伏期的理解。我们只有在对这项理解有所改变时，才会进行修正。」

法国已将自我隔离建议期间缩短为7天。英国及爱尔兰则缩为10天，数个其他欧洲国家也正考虑缩短建议的隔离期间，包括葡萄牙及克罗埃西亚在内。

英国首相强生（Boris Johnson）今天表示，他可能会提早关闭酒吧，阻止新型冠状病毒疫情达第二波高峰。

© 2020 AFP