中国军力大增 五角大厦扩编海军因应

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（法新社华盛顿16日电） 美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天宣布雄心勃勃的海军扩编计画，藉着增加自主航行船舶、潜舰和飞机，来对抗日益升高的中国海上挑战。

艾斯培说，名为「未来前进」（Future Forward）的全面性海军军力评估已订定可「改变游戏规则」的计画，将扩编海军舰队，从现行293艘，增至355艘以上。

五角大厦这项计画需增列现在到2045年间数以百亿计美元的海军预算，目的在保住美军对中国海军的优势。

艾斯培今天在加州兰德公司（Rand Corp.）演说时表示：「这支未来舰队会更平衡，从空中、水上与水下，都有能力带来致命效果。」

扩编项目包括「更多且较小型的」水面船舰和潜舰，以及可选择载人、无人与自主航行的水面和水下舰艇，和舰载无人机。艾斯培说，这是为了打造更有能力在高强度冲突中生存、投射美国军力和存在，并可在非常长距离进行精准打击的舰队。

他说，从导向飞弹巡防舰新计画，要打造「致命性、生存力、军事力和执行分散式作战能力都见增强」的船舰，即可看出此次扩编目的，目前并已在「海猎号」（Sea Hunter）上进行测试。

「海猎号」是长40公尺的无人舰，可在无人驾驶的方式下在水面航行长达2个多月，来调查敌军潜舰。

艾斯培表示：「这诸多努力是实现未来舰队的下一步。从发射致命火力和埋设地雷，到进行再补给或监控敌军，未来舰队的无人系统将执行多样战斗功能。」

「这将是我们在未来数年和数十年海军作战方式的重大转变。」

艾斯培重申中国是美国头号安全威胁，印太地区则是美国军事的「优先战区」。

「这个地区重要，不只因为这里是全球贸易和商业中枢，这里也是与中国进行大型军事竞争的中心。」

本月稍早五角大厦关于中国人民解放军的报告指出，北京拥有全世界最大的海军舰队，军舰和潜舰多达350艘。

但艾斯培强调，中国海军在军力和军事能力方面仍落后美国。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP