(法新社海牙17日电) 全球化学武器监督组织今天说,已经派遣专家前往德国采集俄罗斯反对派领袖纳瓦尼(Alexei Navalny)的检体,且纳瓦尼疑似因神经毒剂中毒的检验结果即将出炉。

禁止化学武器组织(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)表示,柏林当局先前正式请求OPCW针对纳瓦尼中毒案提供「技术协助」。

西方国家表示,正在柏林医院接受治疗的纳瓦尼遭神经毒剂「诺维乔克」(Novichok)攻击,并力促俄罗斯清楚交代。

OPCW发表声明说:「来自OPCW技术秘书处的专家团队,独立地采集纳瓦尼的生物医学检体,供OPCW指定实验室分析。」

声明称:「分析结果即将出炉,且将与德国当局分享资讯。」

OPCW总干事阿里亚斯(Fernando Arias)本月稍早曾针对纳瓦尼事件,表达「严重关切」。

© 2020 AFP