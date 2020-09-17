川普促共和党人支持大手笔振兴方案

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天敦促共和党同志，支持大手笔的2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）振兴方案。

川普怪罪民主党人「无情」，导致国会未能同意另一项法案，才会在封城数月后，仍无法对受苦家庭和企业挹注现金。

他在推文中呼吁共和党人「努力争取更高的数字」，还说国会必须对急需用钱的民众发放「振兴款项」。

由于共和党人认为民主党提案金额高到不切实际，迟迟无法决定是否接受，国会的协商已停滞数周。

共和党人可能接受的妥协方案，是中间派议员提出的1.5兆美元版本。这个金额远超过共和党人的「瘦身版振兴」法案，但低于民主党人更高额的要求。

川普告诉记者，他大致赞成，但需要更多协商。

「我希望金额更高一些，我已经说过了，但共和党一些人不同意。我希望看到大家拿到钱。」

白宫特别把民主党提案形容为广义的纾困，是为了受非疫情相关金融问题而苦的州和地方当局而做。

但随着11月3日总统与国会大选逼近，两党都不能表现出好像抛弃选民那样，因此承受着不小压力。

据说联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）为首的民主党人担心白白把机会送给川普，让他得以在选前来场宣传奇袭。

但根据美国媒体，裴洛西昨天告诉记者，他们将留在华府，直到对联邦补助采取行动为止。

川普幕僚长梅多斯（Mark Meadows）今天表示：「越来越多人认为仍有一些实质需求得解决。」

「如果议长说她愿意留下来直到达成方案，那也是另一个鼓舞人心的迹象。」

© 2020 AFP