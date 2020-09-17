批川普拒采关键措施应对疫情 拜登：他没资格当总统

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（法新社威明顿16日电） 美国民主党总统候选人拜登今天说，现任总统川普拒绝采取关键措施，来应对冠状病毒疾病大流行，例如针对社交距离和筛检制定国家级指南，所以应该取消他担任总统的资格。

此外，77岁拜登（Joe Biden）也指控竞选对手川普将疫苗开发过程政治化，还说他不相信川普发出的公开声明。川普昨晚表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗将在几周内问世。

川普政府能否迅速量产安全疫苗已成了2020年大选焦点。民调显示，拜登支持度领先川普。

拜登告诉记者，「总统的首要责任是保护美国人民，但他没有。他根本没资格当总统」，痛批川普「草率应对」疫情大流行。

拜登聆听公卫专家简报后，谈到COVID-19疫苗将如何帮助美国人重回正常生活，但他说，这个过程应该由科学和安全引领，而非政治。

拜登说：「我要表明：我相信疫苗，也相信科学家，但我不相信川普。」「此时此刻，美国人民也不相信他。」

拜登强调，他支持尽快推出疫苗，但前提是疫苗必须证明安全有效、科学试验完全透明，且须「公平」分配。

2019冠状病毒疾病迄今已在美国夺走19万6000多条人命，专家说，疫苗是遏止疫情的最佳方式之一。

川普坚称目前距离疫苗问世只有「数周」之遥，卫生专家今天警告，最快要到2021年中旬，才能让民众广泛接种疫苗。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP