抗议加疫情 法国食品商Fauchon关巴黎2旗舰店

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（法新社巴黎16日电） 法国顶级食品店馥颂（Fauchon）拥有超过百年历史，却将关闭巴黎2家旗舰店，原因归咎于新型冠状病毒大流行和「黄背心」长期抗议等综合效应。

法国法院证实馥颂位于巴黎市中心玛德莲广场（Place de la Madeleine）商店关闭的消息。馥颂最早于1886年在此开店营业，距今已有134年历史。

馥颂关店意味将裁员77人，这家具历史意义的企业在巴黎仍保留旅馆、Grand Cafe餐厅和茶馆，外加遍布全球的73家分店。

在正常时期，馥颂吸引全球富裕观光客前来朝圣。但今年6月，馥颂宣布巴黎业务声请破产，须接受破产管理，期望重振旗鼓。

馥颂的销售额惨遭严重打击，部分原因是今年稍早政府基于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而实施封锁措施，店铺歇业长达数月；还有更早之前，2018年到2019年的「黄背心」反政府抗议活动，以及去年底到今年初反对退休金改革大罢工等。

馥颂总裁维榭尔（Samy Vischel）告诉法新社：「这段时间并不好过，但我们必须向前迈进。世界仍在运转，我们必须改变方式。」

他说，在疫情吓跑外国观光客、多数还不敢造访巴黎之际，将把业务重心放在较小型店面，以更贴近顾客。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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