澳洲金皮金皮树毒如蝎 扎到一开始像被火烧

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（法新社布里斯本17日电） 澳洲研究人员发现澳洲一种树木带有「蝎子般」的毒素，且会引起难以忍受、持续数周的疼痛。这种树当地叫做「金皮金皮」，引发的刺痛刚开始像火在烧。

只要瞬间碰到这种树，所产生的刺痛远比在美国或欧洲所发现的类似植物来得剧烈，澳洲当地叫这种树为「金皮金皮」（gympie-gympie），是一种热带雨林荨麻。

这种树叶子为宽椭圆形或者心形，主要生长在昆士兰州（Queensland）东北的热带雨林地区，在健行界臭名远扬。

昆士兰大学研究人员今天说，受害者回报，「金皮金皮」引发的刺痛，一开始像被火烧到，几小时后痛感减轻，这时的痛像被车门夹到。

然后是漫长的最后阶段，只要一冲澡就会再度引发疼痛。

昆士兰大学分子生物科学研究所副教授维特（Irina Vetter）说，研究团队发现了一类新的神经毒素微蛋白，他们将其命名为「金皮潮」（gympietides）。

维特表示：「尽管来自植物，但金皮潮就类似蜘蛛与芋螺的毒素，它们折叠成3D分子结构，并锁定一样的痛觉感受器，这大概是金皮金皮树成为真正『有毒』植物的原因。」

© 2020 AFP